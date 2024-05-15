‎طرق الاستعلام وصرف تكافل وكرامة عبر وزارة التضامن الاجتماعي

بدأ المواطنون المستحقون لمعاش تكافل وكرامة، اليوم الأربعاء 15 مايو، صرف معاشهم عن طريق العديد من الطرق التي توفرها لهم وزارة التضامن الاجتماعي، ونوضح لكم عبر السطور التالية طرق صرف المعاش، وخطوات ورابط الاستعلام عنه.

رابط استعلام معاش تكافل وكرامة

يمكن الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة للمواطنين المستفيدين، من خلال الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنــــــا، ثم اتباع الخطوات التالية:

- ستجد أمامك صندوقا خالٍ.

- ادخل الرقم القومي لصاحب كارت تكافل او كرامة.

- ثم اضغط على «استعلام».

كيفية صرف معاش تكافل وكرامة

يمكن للمستفيد من معاش تكافل وكرامة الحصول على معاشه من خلال طريقتين رئيسيتين:

ماكينات الصراف الآلي

هي الطريقة الأكثر شيوعًا لصرف معاش تكافل وكرامة؛ إذ يتم توزيع بطاقات المعاش، للتمكن من صرف المعاش عن طريق ماكينات الصراف الآلي التابعة لأي بنك، والمنتشر في جميع أنحاء الجمهورية.

مكاتب البريد المصري

يمكن للمستفيد من معاش تكافل وكرامة الحصول على معاشه من خلال مكاتب البريد المصري، وذلك بالتوجه إلى أقرب مكتب بريد حاملًا معه بطاقة الرقم القومي وبطاقة الصراف الآلي الخاصة بالبرنامج، وسيتم صرف المعاش للمستفيد نقدًا.

آخر المستجدات حول معاش تكافل وكرامة

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أقر في منتصف شهر مارس 2024، زيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 15%، ليستفيد من هذه الزيادة الجديدة أكثر من 22 مليون مواطن من جميع محافظات الجمهورية.

وتبلغ قيمة المعاش بعد الزيادة من 620 إلى 740 جنيهًا مصريًا لكل أسرة، وتُقدم وزارة التضامن الاجتماعي أيضًا العديد من الخدمات الأخرى للأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، مثل:

- خدمات التأمين الصحي.

- خدمات التعليم.

- خدمات التدريب المهني.

- خدمات التمويل الأصغر.