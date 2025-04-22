«التضامن» تطلق برنامج «اختراق سوق العمل» لدعم وتأهيل 2600 طالب جامعي

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، برنامج «اختراق سوق العمل» لدعم وتأهيل الشباب، وذلك من جامعة أسيوط، وغدا الأربعاء من جامعة سوهاج.

مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية

وينطلق البرنامج تحت إشراف الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمشرف العام على مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية، حيث يهدف البرنامج إلى تأهيل وتدريب أكثر من 2000 طالب وطالبة في مختلف التخصصات، علي مدار عامين دراسيين وتوفير أكثر من 1000 فرصة عمل حقيقية من خلال معرض توظيف يُقام في نهاية كل عام دراسي.

أعداد المتقدمين

وأوضح «العقبي»، أن الإقبال علي البرنامج التدريبي فاق كل التوقعات، حيث بلغ عدد المتقدمين أكثر من 2600 طالب في جامعتي أسيوط وسوهاج، وتم اختيار 500 طالب للمرحلة الأولي، والتي تنتهي في مايو، وستنطلق المرحلة الثانية في سبتمبر المقبل.



وأضاف «العقبي» أن البرنامج متاح لطلاب الفرقتين الثالثة والرابعة والخريجين، ويقدم عددا من التدريبات المتقدمة في مجالات تشمل «البرمجة – التسويق الرقمي – التجارة الإلكترونية – الموارد البشرية – الخدمات المصرفية – الفينتك – صناعة المحتوى – الاستراتيجيات التجارية».



وشارك في الجلسة الافتتاحية الدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد عبد المولي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد رشاد مؤسس «بيزنس بالعربي.. ريادة الأعمال»، والدكتور عماد قطارة خبير القطاع البنكي.