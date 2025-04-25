«صحة مطروح»: إطلاق الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية في 8 مراكز ومدن

«صحة مطروح»: إطلاق الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية في 8 مراكز ومدن

«صحة مطروح»: إطلاق الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية في 8 مراكز ومدن

كتب - محمد بخات

أعلن الدكتور إسلام عساف، وكيل وزارة الصحة بمطروح، انتهاء استعدادات مديرية الصحة بمطروح لتنفيذ الحملة التنشيطية التوعوية لتنظيم الأسرة ضمن المبادرة الرئاسية بداية، وتحت شعار مشوار الألف الذهبية يبدأ بخطوة وذلك لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان بالوحدات الصحية والمستشفيات، والعيادات المتنقلة تحت إشراف الدكتورة هبة ترماز مدير إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية.

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، إن حملة تنظيم الأسرة تأتي في إطار مبادرة رئيس الجمهورية بداية، وتحت شعار مشوار الألف الذهبية يبدأ بخطوة.

مراكز تستقبل حملة تنظيم الأسرة في محافظة مطروح

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح، ببيان، أن الحملة تقدم خدماتها خلال المرحلة الأولى بإدارات مرسى مطروح، والنجيلة وبرانى، والسلوم، وسيوة، خلال الفترة من 26/4/2025، وحتى 30/4/2025، ويتبعها استكمال باقى أعمال الحملة بمراكز الضبعة، والعلمين، والحمام، خلال الفترة من 4/5/2025 وحتى 8/5/2025.

خدمات تنظيم الأسرة

وأوضح وكيل الوزارة أن الحملة تشمل خدمات تنظيم الأسرة، بجانب ندوات توعوية وتثقيفية، وتستهدف تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجاناً لجميع السيدات المستهدفة، من خلال عيادات تنظيم الأسرة الثابتة بالوحدات والمراكز الطبية، والعيادات الطبية المتنقلة لضمان وصول الخدمة إلي المناطق النائية بجميع أنحاء المحافظة.

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