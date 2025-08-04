فتح باب التقديم للعمل في عيادات تنظيم الأسرة بالوحدات الصحية بالمنيا

أعلنت إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة بمحافظة المنيا عن حاجتها للاستعانة بأطباء النساء والتوليد بالمستشفيات للعمل في الوحدات الصحية بعيادات تنظيم الأسرة بجميع مراكز المحافظة لمدة يومين أسبوعيًا في فترة العمل الصباحية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة.

الشروط اللازمة للتقدم للوظيفة

نشرت الصفحة الرسمية لمديرية الصحة بمحافظة المنيا بيانا أشارت فيه عن الشروط المطلوبة للتقديم للعمل في الوحدات الصحية.

1- طبيب نساء وتوليد (نائب - مساعد أخصائي - أخصائي - استشاري).

2- الالتزام بتقديم خدمات تنظيم الأسرة متضمنة تركيب الوسائل طويلة المفعول (لوالب- كبسولا).

3- الالتزام بالعمل يومان اسبوعيا بعيادة تنظيم الأسرة بالوحدة الصحية.

تخصيص هاتف محمول للتواصل

وأضاف بيان مديرية الصحة أن التقديم للعمل بالوحدات الصحية بعيادات تنظيم الأسرة متاح لأطباء المعاش والطبيب الحر وأطباء الجامعة ممن تنطبق عليهم الشروط المطلوبة ، وعلى الراغبين للتقديم للإعلان التواصل علي الواتساب أو الاتصال علي رقم الهاتف 01113509554 ، أو الحضور إلى مقر تنظيم الأسرة بمديرية الصحة بمحافظة المنيا.