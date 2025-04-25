زلزال عنيف يضرب الإكوادور بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر

زلزال عنيف يضرب الإكوادور بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر

زلزال عنيف يضرب الإكوادور بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر

كتب - حسن رمضان

ضرب زلزال قوى بلغت قوته 6.3 درجة على مقياس ريختر، بالقرب من سواحل الإكوادور إحدى دول قارة أمريكا الجنوبية، دون أنباء فورية عن وقوع ضحايا أو أضرار مادية جراء زلزال الإكوادور.

تفاصيل زلزال الإكوادور

مراكز رصد الزلازل، كشفت تفاصيل زلزال الإكوادور، وقالت إن عمق الزلزال بلغ 23 كيلومترا، ووقعت بؤرة الزلزال على مسافة151 كيلومترا بين الشمال والشمال الغربي من سانتو دومينجو دي لوس كولورادوس.

مقياس ريختر - زلزال

مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أضاف أن بؤرة زلزال الإكوادور، وقعت كذلك على مسافة 22 كيلومترا شمال شرق إزميرالداس.

بؤرة زلزال الإكوادور

هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، من جانبها، نشرت صورا عبر موقعها الإلكتروني، أظهرت بؤرة زلزال الإكوادور، وقال إن الزلزال وقع على مسافة 20 كيلومترا شمال شرق مدينة سمرالداس الساحلية الواعة شمال غرب البلاد.

وفي 31 يناير الماضي، ضرب زلزلا بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر، وفق المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض، الإكوادور على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض، دون وقوع إصابات أو ضحايا.

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