اتفرج على الأهلي وصنداونز مجانا.. طريقة ضبط قناة «تايم سبورت»الأرضية
اتفرج على الأهلي وصنداونز مجانا.. طريقة ضبط قناة «تايم سبورت»الأرضية
ينتظر عشاق المارد الأحمر مباراة النادي الأهلي مع نظيرة صن داونز في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث يحرص الكثير من الجماهير على مشاهدة المباراة والقنوات التي ستنقلها، وتوجد قناة مجانية تنقل مباراة الأهلى وصن داونز.
القناة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز
تقام مباراة الأهلي ضد نظيره صن داونز اليوم في تمام الساعة السابعة مساءً، على أرضية استاد القاهرة الدولي، حيث كشفت قناة تايم سبورت عن إذاعة مباراة الأهلي وصنداونز، عبر التردد الأرضي، كما ستقوم قناة بي إن سبورتس 6 بإذاعة المباراة المرتقبة، بتعليق التونسي عصام الشوالي.
تردد قناة beIN Sports HD6
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 12475
الاستقطاب: عمودي (V)
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 2/3
قناة beIN Sports HD6 على القمر الصناعي عرب سات
التردد: 12245
الاستقطاب: أفقي (H)
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 3/4
طريقة ضبط قناة تايم سبورت الأرضية
- في البداية نقوم بتحويل البث في التلفاز إلى الاستقبال الأرضي.
- توصيل «أريال» البث الأرضي بجهاز التلفاز.
- نضغط على زر الضبط أو الإعدادات.
- ندخل على أيقونة القنوات، ومن ثم إعداد توليف القناة.
- نضغط على توليف تلقائي
- يتم تحديد البحث الرقمي
- ثم كتابة تردد القناة UHF 32 وتثبيتها.