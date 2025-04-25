اتفرج على الأهلي وصنداونز مجانا.. طريقة ضبط قناة «تايم سبورت»الأرضية

ينتظر عشاق المارد الأحمر مباراة النادي الأهلي مع نظيرة صن داونز في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث يحرص الكثير من الجماهير على مشاهدة المباراة والقنوات التي ستنقلها، وتوجد قناة مجانية تنقل مباراة الأهلى وصن داونز.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز

تقام مباراة الأهلي ضد نظيره صن داونز اليوم في تمام الساعة السابعة مساءً، على أرضية استاد القاهرة الدولي، حيث كشفت قناة تايم سبورت عن إذاعة مباراة الأهلي وصنداونز، عبر التردد الأرضي، كما ستقوم قناة بي إن سبورتس 6 بإذاعة المباراة المرتقبة، بتعليق التونسي عصام الشوالي.

تردد قناة beIN Sports HD6

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12475

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

قناة beIN Sports HD6 على القمر الصناعي عرب سات

التردد: 12245

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

طريقة ضبط قناة تايم سبورت الأرضية