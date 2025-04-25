أول تعليق من جمال سليمان بعد رفضه التصوير مع إحدى المعجبات: «لست متعجرفا»

كتبت: أميرة عزالدين

شهدت الأيام الماضية تكريم الفنان جمال سليمان خلال فعاليات حفل ختام مهرجان جمعية الفيلم في دورته الـ51، وخلال الحفل طلب عدد من الحضور التقاط الصور التذكارية معه قبل بدء مراسم التكريم، وقد استجاب لما سمح به الوقت، إلا أن مقطع فيديو انتشر بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه وهو يرفض التصوير مع سيدة بطريقة لاذعة، ما عرضه لموجة من الانتقادات حول تصرفه.

لست متعجرفا .. جمال سليمان يكشف كواليس رفضه التصوير مع المعجبين

وفي أول تعليق له على الواقعة، أوضح الفنان جمال سليمان من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، تفاصيل ما حدث، قائلًا: «بعدما انتهت الفعالية، قمت بتسجيل العديد من اللقاءات مع الزملاء في الإعلام، والتقاط الصور مع بعض الحضور، وكنت سعيدًا وفخورًا بذلك، لأنه تعبير عن حب الجمهور للفنان وتقديره، وهذا من واجبي لأنه حق الجمهور عليّ».

وتابع: «كان من بين الحضور في ختام مهرجان جمعية الفيلم، سيدة التقطت معي عددًا من الصور، ثم فوجئت بإلحاحها على التصوير مجددًا، فاستجبت لطلبها، واستكملت باقي اللقاءات الصحفية، لكنها أصرت على تكرار التصوير بعد انتهاء الفعالية، وكنت على موعد مع أصدقاء في خان الخليلي، وفوجئت بها من جديد تطلب التصوير، فترجيتها قائلًا: "أبوس إيدك سيبيني في حالي"، مؤكدًا أنه لم يكن يرغب في أن يكسر بخاطرها أو أن يكون متعجرفًا معها، معبرًا عن دهشته من انتشار مقطع الفيديو بهذا الشكل الكبير، في حين لم يحظَ خبر تكريمه بنفس الاهتمام».

واختتم جمال سليمان حديثه، من خلال الفيديو، قائلًا إنه أراد توضيح الحقيقة كاملة حتى لا يترك المجال لتزييف الحقائق وتشويه صورته أمام جمهوره في مصر والوطن العربي، لافتًا إلى أن السوشيال ميديا أصبحت من آفات العصر الحالي، إلا أن التعايش معها بات أمرًا واقعيًا.