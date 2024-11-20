سوري يتألق بـ«عمة الصعايدة».. جمال سليمان فقد والديه في أسبوع وتزوج 3 مرات

يتمتع الفنان جمال سليمان بثقل كبير في مصر والوطن العربي، لما ترك من بصمة مميزة في مشواره الفني، سواء في السينما أو الدراما أو المسرح، وفي العقود الأخيرة حقق نجاحات تليفزيونية ضخمة، لا سيما ما قدمه في الدراما الصعيدية، ورغم نشأته في سوريا برع في تقديم أدواره باللهجة المصرية، وعلى المستوى الشخصي، نادرا ما يتحدث عن أسرته وعلاقته بعائلته، وهو ما نلقي الضوء عليه اليوم تزامنًا مع عيد ميلاده الـ65.

محطات في مسيرة جمال سليمان

أحب جمال سليمان الفن منذ الصغر، وأبدع أمام الكاميرا في جميع الأدوار، الفنان المولود في مدينة دمشق عام 1959، دخل المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق، وحصل على إجازة منه، كما حصل على الماجستير في اﻹخراج المسرحي، وبدأ التمثيل في عدد كبير من الأعمال الدرامية، وجاء إلى مصر ليجسد شخصية «مندور» في مسلسل حدائق الشيطان.

حديث جمال سليمان عن أسرته

نادرًا ما يتحدث عن أسرته عبر وسائل الإعلام، لكن خلال لقاء سابق مع الإعلامي عمرو الليثي، قال إنه تربى في أسرة متواضعة: «كان احتياجات بيتنا موجودة، بس في أوقات كنا نستلف مثلًا عشان الفلوس مش بتكمل لآخر الشهر، وده خلى عندي إصرار إني أكون ناجح عشان أحصل على الأموال».

وعبر عن حبه الكبير لأسرته، خاصة أنهم السبب فيما وصل إليه الآن، لافتا إلى أن شقيقه أمير سليمان وأبنائه لهم معزة خاصة في قلبه، وأنه رغم فراقه لأسرته لسنوات طويلة بسبب الحرب، يسعة دومًا للاجتماع بهم وينتهز الفرص لمقابلتهم.

وفاة والديه في أسبوع

فقدان والديه خلال أسبوع واحد عام 2013، كان أصعب ما مر على جمال سليمان، إذ تحدث عن والدته السيدة «بدرية»، مؤكدا أنها أكثر ما أحب في حياته: «ليها في قلبي مكان كبير، هي كانت بتسعى عشان خاطرنا، وتعمل كل حاجة عشان نعيش أحسن، هي أكتر شخص علمني أني أكون طموح، وكانت بتحب دايمًا أني أعمل كل حاجة صح، وبحس أنها عاشت حياتها، وماتت بدون ما تاخد حقها من السعادة».

وأكد أن والده كان له أثر كبير في قلبه، وعلمه كثير من القيم المهمة، مشيرا إلى أن أكثر ما يحزنه، هو رحيلهما دون وداعه، لأن توفيا في سوريا.

الحب في حياة جمال سليمان

تزوج جمال سليمان مرتين، إلا أن المرة الثالثة هي التي فتحت له أبواب الاستقرار الذي كان يبحث عنه، إذ تزوج بالسيدة رنا محمد، وربطتها به علاقة قوية، أثمرت عن نجاح علاقتهما الزوجية، وأنجبت له ابنًا يدعى «محمد»، وتحدث عنهما قائلا: «أنا نضجت طبعًا وعقلت أكتر بسببها، وبيعجبني فيها احترامها للبيت، ودور الأمومة العظيم اللي بتعمله، هي شخصية حقيقية، ومميزة وعندها آراء في كل شيء، ومحمد ابني بتربطني بيه علاقة قوية جدًا هو صاحبي وأهم حاجة بجد في حياتي، أنا بحبه وبحس أنه أكتر حد قريب مني وشبهي وبذاكر له وبقعد معاه دايمًا».