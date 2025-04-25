تُعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أهم محرّكات الاقتصاد فى أى دولة، حيث تلعب دوراً حيوياً فى خلق فرص العمل وتعزيز الابتكار وزيادة الإنتاج. وفى السنوات الأخيرة، أدركت الحكومات فى الكثير من الدول، بما فيها مصر، أهمية دعم هذه المشروعات كجزء أساسى من استراتيجيات التنمية الاقتصادية. وتسعى الدولة لتعزيز بيئة الأعمال من خلال تقديم مجموعة من المبادرات والسياسات التى تستهدف دعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة، وتشمل هذه المبادرات التمويل الميسر، والتدريب، والاستشارات، وتوفير المساحات الملائمة لإقامة المشروعات، كما تسعى الحكومة لتعديل القوانين والتشريعات لتسهيل إجراءات تأسيس الشركات، مما يُعزز ثقافة ريادة الأعمال فى المجتمع، وظهور نماذج ناجحة فى الكثير من المجالات المتنوعة، يمكنها الاستفادة من الدعم الحكومى وتحقيق إنجازات ملحوظة.