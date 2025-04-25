كتبت - صفية النجار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات طقس خلال الـ72 ساعة المٌقبلة، مٌشيرة إلى أنه يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ويكون معتدلاً على السواحل الشمالية وحارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون معتدلاً في أول الليل ومائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة

وتوقعت «الأرصاد» انتشار الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، التي قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري ومدن القناة، لافتة إلى نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة

وتأتي درجات الحرارة على أقاليم ومحافظات الجمهورية خلال الـ72 ساعة المقبلة، كالتالي:

درجات الحرارة السبت 26 أبريل

القاهرة والوجه البحري: العظمى 28 والصغرى 16 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 14 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 29 والصغرى 16 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 35 والصغرى 19 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأحد 27 أبريل

بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة يوم الخميس، فتتمثل في الآتي:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 28 والصُغرى 17 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 24 والصغرى 15 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 30 والصغرى 16 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 36 والصغرى 20 درجة مئوية.

درجات الحرارة الاثنين 28 أبريل

القاهرة والوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 17 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 14 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 17 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 36 والصغرى 19 درجة مئوية.