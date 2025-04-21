توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. «الأرصاد» تحذر من انتشار أتربة تخفض مستوى الرؤية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات طقس الـ72 ساعة المٌقبلة، مٌشيرة إلى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، ويكون حارا على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، ويكون معتدل الحرارة ليلا على أغلب الأنحاء.

توقعات الطقس الـ72 ساعة المقبلة

وتوقعت «الأرصاد» نشاط للرياح على أغلب الأنحاء، ما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بدءا من يوم الأربعاء المقبل.

درجات الحرارة الثلاثاء 22 أبريل

القاهرة والوجه البحري: العظمى 39 والصغرى 27 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 34 والصغرى 20 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 42 والصغرى 25 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 42 والصغرى 26 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأربعاء 23 أبريل

القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 والصغرى 20 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 24 والصغرى 16 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 40 والصغرى 22 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 41 والصغرى 26 درجة مئوية.

درجات الحرارة الخميس 24 أبريل

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة يوم الخميس، فتتمثل في الآتي:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 29 والصُغرى 18 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 14 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 34 والصغرى 18 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 40 والصغرى 22 درجة مئوية.