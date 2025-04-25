محمد جبران: تحديد ساعات العمل وفقا لطبيعة المنطقة الموجود بها العامل

محمد جبران: تحديد ساعات العمل وفقا لطبيعة المنطقة الموجود بها العامل

محمد جبران: تحديد ساعات العمل وفقا لطبيعة المنطقة الموجود بها العامل

قال محمد جبران، وزير العمل، إنه تم تحديد ساعات العمل وفقَا لطبيعة المنطقة الموجود العامل بها، وذلك في قانون العمل الجديد، موضحَا أن العمل في المناطق الجبلية والصحراوية والزراعية والحضرية يختلف عن بعضها البعض.

أضاف جبران، خلال لقاء مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج «بصراحة» المذاع عبر قناة «الحياة»، أنه تم النظر أيضًا إلى المناطق الحرة والتي لها طبيعة خاصة، بحيث سيكون لها قرار من الوزير المختص بعدد ساعات العمل بما يكون به الصالح للدولة، موضحًا أنه سيتم تشغيل العمال بضوابط معينة مع وجود حوافز لتشجيع العمال على العمل، وذلك دون مخالفة القانون.

ولفت جبران، إلى أن هناك دورًا على الشركات في قانون العمل الجديد، يتمثل في الاختيار السليم للعاملين في المشروعات ذات الأعمال الشاقة، ومنها العمل في المناطق الجبلية.

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