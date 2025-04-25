وزير العمل: القانون الجديد يحافظ على حقوق العمال وأصحاب الأعمال

قال محمد جبران، وزير العمل، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارًا بإن قانون العمل الجديد لابد أن يخرج في هذا الفصل التشريعي، واستطعنا أن يخرج القانون بهذا الشكل العادل الذي يحقق أهداف المنوط بها، وجهًا الشكر لكل من ساهم في أن خروج هذا القانون للنور.

صياغة قانون العمل الجديد

أوضح «جبران» خلال لقائه عبر برنامج «بصراحة» المذاع عبر قناة الحياة اليوم، أن هناك أكثر من جهة لها متطلبات بما في ذلك أصحاب العمل والعمال ومنظمة العمل الدولية والقانون الدولية، وجرى توقيع اتفاقيات مع تلك الجهات والالتزام بها في صياغة القانون.

حقوق ومكتسبات العمال وأصحاب الأعمال

وأكد «جبران» أن قانون العمل الجديد استغرق وقتًا من أجل تطبيقه، وسيحافظ على حقوق ومكتسبات العمال وأصحاب الأعمال، وأن قانون العمل سيتم اعتماده في عيد العمال، وأن قانون العمل كان به بعض النقاط وعملنا على تعديلها، قائلا :«أن شاء سيكون عادل ومنصف للجميع وفيه مواضيع كتير أنصفت الجميع، وأخدت من اللجان التشريعية، والحوار المجتمعي، ومجلس الوزراء، ومجلس النواب، لكي يخرج القانون، بهذا الشكل، قانون يعيش سنين كتير».