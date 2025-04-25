مديريات وقصور الثقافة تحتفل بالذكرى الـ43 لتحرير سيناء «مصر اليوم في عيد»

فعاليات فنية انطلقت في مديريات وقصور الثقافة بمختلف المحافظات، احتفالاً بالذكرى 43 لتحرير سيناء، وسط حضور وتفاعل جماهيري كبير من أهالي المراكز والمدن، وبحضور رؤساء المراكز والمدن والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظات، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.

أنشطة وفقرات متنوعة بقصر ثقافة شرم الشيخ

على مدار 3 أيام، احتفل قصر ثقافة شرم الشيخ بذكرى التحرير، وتضمَّن الاحتفال أنشطة وفقرات متنوعة، وفقاً لما أكدته لـ«الوطن» أميمة إسماعيل، رئيس قصر ثقافة شرم الشيخ، موضحة أن الاحتفالات استهدفت هذا العام الشرائح العمرية والمجتمعية بمراكز ومدن المحافظة، وبدأ الاحتفال من المسرح الصيفي بطور سيناء، وأحيت الحفل فرقة مطروح للفنون الشعبية، وعروض لفرقة طنطا للموسيقى العربية، وعروض غنائية لفرقة طور سيناء للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو حسام عبدالهادي، وتخلل الاحتفال محاضرة بعنوان «عيد تحرير سيناء» للأديب محمد الدسوقي.

امتدت الاحتفالات، بحسب «أميمة»، الى مراكز ومدن المحافظة، حيث شهد مسرح السلام المكشوف بمدينة شرم الشيخ حفلاً فنياً لفرقة مطروح للفنون الشعبية، وفرقة طنطا للموسيقى العربية، التي قدَّمت باقة من الأغاني التراثية والوطنية، منها «تسلمي يا مصر، النني النني، يا أول القبلتين، أمانة عليك، بهية ونبأ عاجل».

كما قُدِّم عرض لفرقة أطفال شرم الشيخ للفنون الشعبية، تحت قيادة الفنان سيد الدهشان، وعرض فني آخر لفرقة كورال أطفال قصر شرم الشيخ، بقيادة المايسترو عمر عدلي، تضمَّن مختارات من الأغاني الوطنية الحماسية، التي تعزز قيم الانتماء وحب الوطن.

وفي بيت ثقافة نويبع، وتحديداً على مسرح النادي الاجتماعي، تم تقديم عرض فني لفرقة كورال أطفال نويبع، وعقد بيت ثقافة مدينة أبوزنيمة محاضرة بعنوان «سيناء أرض الفيروز»، تحدّث خلالها محمود أحمد، رئيس قرية غراندل، عن ذكرى تحرير سيناء، أما مدينة دهب، فقدَّم بيت الثقافة بها محاضرة توعوية لأهالى المدينة تحت عنوان «تحرير سيناء»، ألقتها هدى السعيد، مديرة بيت الثقافة.

وأكدت «أميمة» أن قصور الثقافة بالمحافظة تحرص على مشاركة المناسبات الوطنية، ومنها تحرير سيناء، والعيد القومى للمحافظة، الذي يتزامن مع ذكرى تحرير طابا، وأيضاً انتصارات أكتوبر التي ترسخ قيم العزة والكرامة والانتماء للوطن، وتترك في ذهن أبنائنا بطولات قواتنا البواسل للحفاظ على كل شبر من أرض مصرنا الحبيبة.

فقرات فنية ولقاءات شعرية وورش فنية بكفر الشيخ

لم يختلف المشهد في محافظة كفر الشيخ، حيث احتفلت مديرية الثقافة بعيد تحرير سيناء، من خلال باقة كبيرة من الفقرات الفنية واللقاءات الشعرية والورش الفنية.

تم إعداد برنامج مسبق للاحتفال بعيد تحرير سيناء، وفقاً لما أكده الدكتور أحمد الشهاوي، رئيس فرع ثقافة كفر الشيخ، حيث تم تنظيم عدد مكثف من الفعاليات بهذه المناسبة، وذلك بالمواقع الثقافية بجميع أنحاء محافظة كفر الشيخ، وتنوعت بين اللقاءات والمحاضرات والأمسيات والعروض الفنية ومعارض الكتب والفنون التي تُخاطب مختلف الشرائح العمرية، وتسعى إلى تعزيز الوعى الوطنى والانتماء لدى المواطنين، وغرس قيم حب الوطن فى نفوس النشء والشباب.

وأوضح «الشهاوى» أن فعاليات برنامج الاحتفال بعيد تحرير سيناء استهدفت تأصيل هذه المعاني لدى الأجيال الجديدة بغرس قيم الولاء والانتماء وحب الوطن، ونقل صورة مما تشهده سيناء من تنمية وبناء وتعمير، لافتاً إلى تكثيف تقديم الخدمات الثقافية والفنية لجميع أهالي محافظة كفر الشيخ، وإفساح المجال إزاء اكتشاف ورعاية ودعم وصقل قدرات الموهوبين.