من الفاتيكان إلى كنيسة مريم الكبرى.. رحلة الوداع الأخيرة للبابا فرنسيس بمليون مشيع

أكد عمرو المنيري، مراسل «القاهرة الإخبارية» من الفاتيكان، أن هناك استعدادات ضخمة لتشييع جثمان البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، موضحًا أن اليوم هو يوم الجنازة، بعد أيام من فتح الفاتيكان وكنيسة القديس بطرس للعامة لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على البابا الراحل.

إجراءات أمنية مشددة

وأشار «المنيري»، خلال رسالة على الهواء من الفاتيكان، ببرنامج «صباح جديد»، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامية آية الكفوري، إلى أن الجماهير حضرت منذ الساعة السادسة والسابعة صباحًا، وتم تحويلها إلى أماكن أخرى لحضور مراسم تشييع جثمان البابا فرانسيس اليوم، موضحًا أن هناك إجراءات أمنية مشددة وغير مسبوقة؛ نظرًا لتوقعات بحضور أعداد ضخمة قد تصل إلى مليون شخص لحضور الجنازة.

تأمين مراسم جنازة البابا فرانسيس

وشدد على أن مراسم تشييع جثمان البابا فرانسيس ستبدأ من الفاتيكان، تمتد لمسافة 4 كيلومترات داخل العاصمة الإيطالية روما، حيث سيكون مثوى البابا الأخير في كنيسة القديسة مريم الكبرى داخل المدينة، مضيفًا: «هو أمر غير معتاد، إذ لم يُدفن أي بابا منذ قرن خارج ساحة القديس بطرس، هذا التغيير يُعيدنا 100 سنة إلى الوراء، إذ إنّ تسعة باباوات فقط دُفنوا في هذه الكنيسة العريقة، التي كان يحبها البابا فرنسيس».

وأوضح أن حضور مراسم تشييع جثمان البابا فرانسيس سيكون كبيرًا على المستوى الشعبي والرسمي، حيث إنه سيحضر اليوم أكثر من 50 رئيس دولة ورئيس وزراء، و11 ملكًا حاكمًا، مشددًا على أن هذا يتطلب آلاف رجال الشرطة، سواء من القوات الخاصة التابعة للفاتيكان أو من قوات الأمن الإيطالية، بالإضافة إلى وحدات من الجيش وقناصة منتشرين على أسطح المباني على امتداد 4 كيلومترات لتأمين المراسم.