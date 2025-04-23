جثمان البابا فرانسيس يصل إلى كاتدرائية القديس بطرس

كتب: هانى حسن

قال عمرو المنيري، مراسل "القاهرة الإخبارية" من الفاتيكان، إن جثمان البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان الراحل، وصل صباح اليوم في موكب جنائزي مهيب إلى كاتدرائية القديس بطرس، إذ بدأت مراسم إلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه من قبل المؤمنين والزوار، وتوافدت أعداد كبيرة من الجماهير منذ ساعات الصباح الأولى لوداع البابا، الذي توفي عن عمر ناهز 88 عامًا.

استمرار وجود جثمان البابا فرنسيس بالكاتدرائية حتى مساء الجمعة

وأضاف خلال رسالة على الهواء مع الإعلامية بسنت أكرم، أن النعش أُدخل إلى الكاتدرائية في أجواء مفعمة بالحزن والتأمل، إذ ظهر البابا الراحل مرتديًا زيه البابوي الكامل، مصحوبًا بمسبحته والتاج الأسقفي المميز، مشيرا إلى أن النعش يظل داخل الكاتدرائية حتى مساء الجمعة، ليُتاح للجمهور توديعه قبل إقامة مراسم الجنازة الرسمية يوم السبت المقبل.

وأوضح أنه من المتوقع أن يحضر الجنازة عددا كبيرا من قادة وزعماء العالم، وممثلين عن الاتحاد الأوروبي، وعددا من الرؤساء الأوروبيين وقادة أمريكا اللاتينية، خاصة من الأرجنتين، بلد البابا الأصلي، وهو أول بابا في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية يأتي من خارج أوروبا.

استمرار توافد الجماهير لإلقاء نظرة الوداع على البابا فرنسيس

وأشار المنيري إلى أن التوافد الجماهيري لا يزال مستمرًا من مختلف أنحاء العالم، إذ تجمع المئات في الساحة حاملين الصلبان والترانيم، في مشهد يعكس الشعبية الواسعة التي تمتع بها البابا فرانسيس، ليس فقط داخل الأوساط المسيحية، بل أيضًا لدى شعوب من مختلف الديانات والثقافات، بسبب مواقفه الإنسانية، وآخرها موقفه الرافض للتهجير في غزة.