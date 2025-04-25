رؤساء العالم يشاركون في جنازة البابا فرانسيس في روما وسط إجراءات أمنية مكثفة

أعلن الفاتيكان اليوم الجمعة إجراء الاستعدادات النهائية لجنازة البابا فرانسيس، حيث سيتوجه آخر الحشود الضخمة من المشيعين إلى كنيسة القديس بطرس لرؤية نعشه المفتوح، ومن المتوقع أن يصل إلى روما يوم الجمعة العديد من رؤساء الدول الخمسين والملوك العشرة الذين سيشاركون في المراسم غدًا السبت في ساحة القديس بطرس، ومن بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وبحسب موقع صحيفة «الجارديان» البريطانية فإن السلطات الإيطالية و الفاتيكان وضعوا المنطقة المحيطة بكاتدرائية القديس بطرس تحت إجراءات أمنية مشددة قبل الجنازة، مع حظر الطائرات بدون طيار ووضع القناصة على الأسطح ووضع الطائرات المقاتلة في حالة تأهب.

واصطف عشرات الآلاف لساعات لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على البابا فرنسيس، الذي سيُغلق نعشه الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي في مراسم يحضرها كبار الكرادلة، وسيرأس الكاردينال كيفن فاريل، المسؤول عن الشؤون اليومية للفاتيكان حتى انتخاب بابا جديد، ما يُسمى طقس ختم النعش.

تدفقت التعازي من جميع أنحاء العالم على بابا الفاتيكان المصلح النشيط الذي دافع عن المهمشين في المجتمع خلال اثني عشر عامًا قضاها رئيسًا لكاثوليك العالم البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة، وقد استخدم خطابه الأخير للهجوم على من يثيرون الاحتقار للضعفاء والمهمشين والمهاجرين.

ومن المتوقع أن يحضر جنازته ما لا يقل عن 130 وفدا أجنبيا، بما في ذلك الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي والأمير البريطاني وليام، كما سيتم فرض منطقة حظر جوي.

وتم وضع نعش البابا أمام مذبح القديس بطرس لمدة ثلاثة أيام، وكان فرانسيس يرتدي ثيابه البابوية - الكاسوبل الأحمر، والتاج الأبيض، والأحذية السوداء.

وتقدر وكالة الحماية المدنية الإيطالية أن مئات الآلاف من الأشخاص سيتدفقون على روما في عطلة نهاية الأسبوع التي كان من المقرر بالفعل أن تكون مزدحمة بسبب عطلة عامة يوم الجمعة.