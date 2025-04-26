وزارة الزراعة توجه نصائح لتسميد المحاصيل.. وتؤكد حالة الطقس مستقرة

أكد الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن الأيام القادمة سوف تشهد طقس ربيعي بدون موجات صيفية مبكرة لكن الظاهرة الأبرز هي عودة الشبورة المائية الكثيفة.

أوضح أنه سوف يسود طقس مستقر مع اعتدال في درجات الحرارة ليكون الطقس ربيعي مائل للحرارة إلى حار نهاراً مائل للبرودة ليلاً، مع انعدام سقوط الأمطار إلا مناوشات خفيفة وسط الأسبوع على المناطق الشمالية ونشاط الرياح في صورة هبات عاصفة على مناطق متفرقة تتركز على مناطق الصعيد.

وعن أهم التوصيات فأن القمح في الغالب وصل لمرحلة النضج لمعظم المناطق ولا يحتاج لأي معاملات وينصح بعدم تأخير الحصاد، أما الزراعات المتأخرة فيراعي أن يكون موعد الريات الأخيرة بعيد عن فترات نشاط الرياح.

وعن البطاطس الصيفي المتأخرة فهي في حاجة ماسة لحمايتها من الندوة المتأخرة وتكثيف إضافة مركبات البوتاسيوم، أما الزيتون فهو في أهم مراحل التزهير والتحضير للعقد مع توقع زيادة الأزهار المذكرة والشيص، وما زال موجات النمو الخضري لم يتوقف منذ دورة نمو الخريف فيجب عدم زيادة التسميد الأزوتي بأي حال من الأحوال و التعامل بمركبات «الكالسيوم بورون أو البورون المولبيديوم» قبل تفتح الأزهار مع اقتصار مصدر الأزوت على نترات الكالسيوم أو سلفات النشادر.

وجه فهيم نصائح لمزارعي المانجو، مشيرا إلى أن الزراعات الآن في أكثر فترات الموسم حساسية لاي تغير في المناخ ويجب المتابعة الدقيقة للأشجار من حيث ظهور أى أعراض للبياض الدقيقي على الشماريخ أو لفحة الأزهار مع أعتبار أن استقرار سريان العصارة هو الشغل الشاغل لأنه سيؤمن إمداد الأشجار بمركبات تكوين هرمونات الإخصاب والعقد.

أما العنب فسوف يحدث له عدم انتظام للتحجيم في الأصناف المبكرة ويجب مراعاة ذلك بعدم زيادة الرش بمنظمات النمو مع مراعاة الاهتمام بمركبات البوتاسيوم فوسفيت بالتبادل مع الكالسيوم فوسفيت.

أشار إلى أنه متوقع تذبذبات معدلات الامتصاص وظهور أعراض نقص العناصر خاصة الفسفور والبوتاسيوم على الزراعات الصيفية حديثة الزراعة مثل الذرة والقطن والصويا والفول السوداني ومشاتل الأرز والخضر حديثة الشتل، مع ضرورة الإنتهاء من زراعة مشاتل الفراولة حتى يتسنى للشتلات التجديد والتجذير السريع قبل أي صدمات حرارية متوقعة الفترة القادمة وحتى لا يحدث مشاكل الصيف الماضي مع الشتلات.