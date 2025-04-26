مروان سري يتلقى اعتذارا رسميا من نادي داجنهام الإنجليزي.. ما علاقة سلمى مشهور؟

بعد رحلة قصيرة قضاها اليوتيوبر مراون سري في دوري كرة القدم الإنجليزية بإعلان انضمامه إلى قائمة ملاك نادي داجنهام الإنجليزي ثم انسحابه مرة أخرى بعدما فاجأ النادي الجميع بإعلان إقالة سلمى مشهور التي كانت قد تولت منصب مديرة التطوير والمشاركة في النادي الإنجليزي على خلفية منشورات قديمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي أظهرت دعمها العلني للقضية الفلسطينية، ليعود اسم اليوتيوبر مروان سري يتجدد مرة ثانية خلال الساعات الماضية، فماذا حدث؟

اعتذار رسمي من نادي داجنهام الإنجليزي

وقبل ساعات، نشر اليوتيوبر المصري مروان سري عبر حساباته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، عن تلقيهم اعتذارًا رسميًا من نادي داجنهام الإنجليزي بعد أيام من إعلان إقالة سلمى مشهور، وكتب «سري» قائلًا: «اعتذار رسمي من نادي داجنهام في حق الدكتورة سلمي مشهور، صحف العالم زي ما اتكلمت دلوقتي منزلين في كل مكان عشان زي ما وعدنا أن حق سلمي راجع.. شكرًا ليكو على المساندة والدعم اللي مكملين بيه».

وجاء نص البيان الذي أعلن خلاله نادي داجنهام الاعتذار الرسمي لسلمى مشهور: «خلال الأسبوع الماضي، نشأ قدر كبير من النقاش العام والقلق بشأن قرار النادي الأخير بإنهاء ارتباطه بالدكتورة سلمى مشهور، نحن على دراية بردود الفعل القوية التي أثارتها هذه الحادثة بين جماهيرنا، وفي وسائل الإعلام، وبين المجتمعات الأوسع نطاقًا - سواء في المملكة المتحدة أو على الصعيد الدولي».

Club Statement: Dr. Salma Mashhour pic.twitter.com/uAfbuOOsCn — Dagenham & Redbridge (@Dag_RedFC) April 25, 2025

وأضاف البيان قائلًا: «نريد أن نعالج هذه المسألة بشكل مباشر وواضح، وبينما نواصل مناهضة العنصرية والتمييز بجميع أشكاله، يُقرّ النادي بحق الأفراد، بصفتهم الشخصية، في التعبير عن آرائهم السياسية، نحن نأسف ونعتذر عن أي ضرر ربما يكون قد لحق بالدكتورة سلمى مشهور نتيجة لتصريحات منسوبة إلى أو مرتبطة بقرار النادي بإبعادها».

واستكمل النادي بيانه قائلًا: «إن قرار إزالة الدكتورة سلمى مشهور لا يشكل بأي حال من الأحوال اعترافًا بأن الدكتورة سلمى مشهور تدعم رسائل الكراهية والانقسام، والتصريحات المنسوبة إلى النادي أو المرتبطة به والتي يمكن أن تُفهم على أنها تشير إلى أن الدكتورة سلمى تدعم الإرهاب أو تشارك في سلوك عنصري أو تمييزي ليست دقيقة ولا تعكس موقف النادي فيما يتعلق بالدكتورة سلمى».

سبب انسحاب مروان سري من ملكية نادي داجنهام

وحتى الآن لم يعلن اليوتيوبر مروان سري عن عودته مرة أخرى إلى قائمة ملاك النادي الإنجليزي بعد إعلان انسحابه خلال الأيام القليلة الماضية، وكان قد علق على قرار إقالة سلمى مشهور من منصبها قائلًا: «أعلن رسميًا انسحابي الكامل من ملكية نادي داجنهام وريدبريدج وإلغاء مشروع الاستثمار في النادي ولن نتازل عن مبادئنا وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية لرد حق سلمى مشهور وشكرا لدعمكم المستمر».

وكانت شرارة الأزمة بدأت عندما أُعلن عن انضمام «سري» إلى صفوف نادي داجنهام، وهو ما أثار استياء مشجع عريق يُعرف بدعمه للكيان الصهيوني، الذي أعلن عن إنهاء علاقته بالنادي بعد خمسين عامًا من المؤازرة، وقد تفاقم غضب هذا المشجع، ويدعى دافيد كوليير، بعد أن نشر صورة لمنشور عبر تطبيق «إنستجرام» لسلمى مشهور، مديرة التطوير والمشاركة في النادي الإنجليزي آنذاك، والذي عبرت فيه عن تضامنها مع أهالي غزة، الأمر الذي أثار حفيظة كوليير ودفعه لاتخاذ قراره بالتوقف عن دعم الفريق.