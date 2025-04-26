«الأبنية التعليمية»: أكثر من 2000 منشأة صالحة للدراسة في 2025

«الأبنية التعليمية»: أكثر من 2000 منشأة صالحة للدراسة في 2025

«الأبنية التعليمية»: أكثر من 2000 منشأة صالحة للدراسة في 2025

كشف تقرير صادر عن الهيئة العامة للأبنية التعليمية أن عدد الأبنية التعليمية الصالحة للعمل خلال عام 2024-2025 نحو 2079 مبنى بمحافظة القاهرة، وأكبر عدد من الأبنية التعليمية الصالحة يوجد بمرحلة التعليم الإبتدائى وبلغت 539 مبنى، يليها الأبنية بالمراحل المتعددة بعدد 496 مبنى، ثم أبنية التعليم الأساسى بعدد 377 ثم أبنية التعليم الإعدادى 270 مبنى، وذلك لتيسير العملية التعليمية .

الأبنية التعليمية الصالحة للدراسة

وأشار التقرير إلى أن أقل عدد من الأبنية التعليمية الصالحة يوجد بمرحلة الثانوى الزراعى وبلغت 5 مبان يليها مرحلتى رياض الأطفال والفصل الواحد بعدد 8 مبان ثم أبنية ابتدائى وإعدادى بعدد 31 مبنى وذلك على مستوى محافظة القاهرة.

توزيع الخدمة التعليمية على المستويات الإدارية

وفيما يتعلق بتوزيع الخدمة التعليمية على المستويات الإدارية بالمحافظة، أشار التقرير إلى أن أعلى توزيع للخدمات التعليمية كان لمدارس المرحلة الإبتدائية حيث بلغت 1781 مدرسة وذلك على المستويات الإدارية بالمحافظة، وأقل توزيع للخدمات التعليمية كان لمدارس المرحلة الثانوية حيث بلغت 946 مدرسة، يليها مدارس المرحلة الإعدادية بعدد 1485 مدرسة وذلك على مستوى المحافظة.

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