«التعليم» توافق على تعديل موعد امتحانات الترم الثاني 2025 لصفوف النقل

«التعليم» توافق على تعديل موعد امتحانات الترم الثاني 2025 لصفوف النقل

«التعليم» توافق على تعديل موعد امتحانات الترم الثاني 2025 لصفوف النقل

وافقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على تعديل مواعيد امتحانات الترم الثاني 2025 لصفوف النقل، استجابة لطلب الإدارة المركزية للتعليم الفني، وخاطبت المديريات التعليمية المختلفة بهذا التعديل.

امتحانات نهاية العام الدراسي للنقل في هذا الموعد

وجاء في الخطاب الصادر عن الإدارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم، أن امتحانات نهاية العام الدراسي بعد التعديل تبدأ من 21 مايو للصفين الأول والثاني الثانوي، ومن يوم 22 مايو 2025 لصفوف النقل في المرحلتين الابتدائية والإعدادية.

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