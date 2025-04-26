قائد القوات الجوية يلتقي عددا من مسؤولي القوات المسلحة التشيكية

في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعزيز مجالات التعاون العسكري مع الدول الشقيقة والصديقة، أجرى الفريق محمود فؤاد عبد الجواد قائد القوات الجوية، عددا من اللقاءات مع مسؤولي القوات المسلحة التشيكية لبحث وتعزيز أوجه التعاون العسكري، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى جمهورية التشيك تلبية للدعوة الموجهة من الجانب التشيكي.

والتقى قائد القوات الجوية بكل من اللواء بيتر تشيبيلكا قائد القوات الجوية التشيكية، وفرانتيسك سولك النائب الأول لوزير الدفاع التشيكي، وتناولت اللقاءات التأكيد على متانة وعمق العلاقات التاريخية التي تجمع كلا الجانبين وأهمية تعزيز أوجه التعاون وتبادل الخبرات بين القوات الجوية المصرية والتشيكية خلال المرحلة المقبلة.

كما التقى قائد القوات الجوية خلال الزيارة بالسيد جيري كوزاك نائب وزير الخارجية التشيكي وتناول اللقاء التأكيد على أهمية تعزيز أوجه الشراكة الاستراتيجية بين القوات الجوية لكلا البلدين الصديقين وكذا فتح آفاق للتعاون مع الجهات التشيكية المختلفة العاملة في مجال صناعة الطيران بما يحقق المصالح المشتركة لكلا الجانبين.

كما قام الفريق محمود عبد الجواد بزيارة مقر شركة «إيروفودخودى» التشيكية العاملة في مجال صناعات الطيران، وتنفيذ جولة داخل خطوط إنتاج الشركة للتعرف على إمكانيات وقدرات عدد من الطائرات الحديثة.

وفي ختام الزيارة وجه قائد القوات الجوية المصرية الشكر للجانب التشيكي على حفاوة الاستقبال وتوافق الرؤى حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، معربا عن تطلعه أن تشهد المرحلة المقبلة مزيد من تقارب العلاقات الذي يعود بالنفع على القوات الجوية المصرية والتشيكية.