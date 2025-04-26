بدء مراسم جنازة بابا الفاتيكان من ساحة القديس بطرس في روما.. بث مباشر

بدأت منذ قليل، مراسم جنازة بابا الفاتيكان من ساحة القديس بطرس بروما، وذلك وفق خبر عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية»

وبدأت الصلوات العلنية للفاتيكان بمختلف اللغات، ويبدأ نقل نعش البابا فرنسيس من داخل كنيسة القديس بطرس بروما؛ تمهيدا لبدء الجنازة بعد انتهاء الطقوس والشعائر.

ويُعد اليوم هو أول أيام الحداد الرسمي في الفاتيكان، على رحيل البابا فرانسيس، والذي سيستمر لمدة تسعة أيام، ويُقام خلال فترة الحداد قداس يومي يقوده كاردينال مختلف، وبعدها تبدأ التحضيرات لانتخاب بابا الفاتيكان الجديد، وهي عملية قد تستغرق من أسبوعين إلى عدة شهور، ويحضر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع عائلته، لمراسم جنازة البابا فرانسيس.