«القاهرة الإخبارية»: تشييع جثمان البابا فرانسيس حدث تاريخي لم تشهده إيطاليا مثله منذ 2005

أكد عمرو المنيري، مراسل «القاهرة الإخبارية» من الفاتيكان، أن اليوم هو أول أيام الحداد الرسمي في الفاتيكان، على رحيل البابا فرانسيس، والذي سيستمر لمدة تسعة أيام، مشيرًا إلى أنه خلال فترة الحداد سيُقام قداس يومي يقوده كاردينال مختلف، وبعدها تبدأ التحضيرات لانتخاب بابا الفاتيكان الجديد، وهي عملية قد تستغرق من أسبوعين إلى عدة شهور.

حدث تاريخي لم تشهده إيطاليا منذ عام 2005

وأوضح «المنيري»، خلال رسالة على الهواء من الفاتيكان، ببرنامج «صباح جديد»، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامية آية الكفوري، أنه ربما لم تشهد إيطاليا حدثًا بهذا الحجم منذ جنازة البابا يوحنا بولس الثاني عام 2005.

حضور رمزي مثير للجدل لترامب رغم الخلافات مع البابا

وشدد على أن أهمية الحضور السياسي لجنازة البابا فرانسيس، موضحًا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي حضر مع عائلته، سيكون من أبرز الحضور، مع أنه كان محل انتقاد من البابا فرانسيس، وعلاقتهما كانت متوترة بسبب مواقف متباينة، خاصة حول ملف الهجرة، فإن حضوره يحمل دلالة رمزية

ونوه بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، سيكونون حاضرين إلى جانب قادة مؤسسات دولية مثل أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وأنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، كما توقّع حضور عدد كبير من القادة العرب، منوهًا بأن هناك بعض السرية بشأن أسماء الحضور؛ لأنه أمر يستلزم ترتيبات أمنية و إجراءات تأمين للقادة والزعماء.