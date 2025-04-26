نجاح عملية جراحية خضع لها المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان

نجاح عملية جراحية خضع لها المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان

نجاح عملية جراحية خضع لها المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان

كتب: شيماء طه

أكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، أن الدكتور محمد صلاح الدين، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان، قد خضع لعملية جراحية ناجحة بقسم العظام بمستشفيات الجامعة، وقام بالإطمئنان على حالته الصحية.


رئيس جامعة أسوان يطمئن على الحالة الصحية للمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية

وأشار نصرت في بيان صحفي، إلى أن حالة الدكتور محمد صلاح مستقرة، ويخضع حاليًا لمتابعة طبية دقيقة ضمن خطة التعافي تمهيدًا لخروجه من المستشفى خلال الأيام المقبلة، مشيدًا بالجهود الطبية المبذولة والاهتمام البالغ من الفريق الطبي المعني بمتابعة الدكتور صلاح.


أول تصريح للدكتور محمد صلاح بعد العملية الجراحية

وأعرب الدكتور محمد صلاح الدين فهمي عن خالص شكره وامتنانه للدكتور لؤي سعد الدين نصرت رئيس جامعة أسوان وعلى اهتمامه ومتابعته، والشكر موصول الي الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب.

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