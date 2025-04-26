دعم 52 فتاة يتيمة مقبلة على الزواج بمليون و40 ألف جنيه في سوهاج

كتب: فهد فكري بلوم



أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بسوهاج، أن جمعية الأورمان، إحدى كيانات التحالف الوطني، نجحت في دعم زواج 52 فتاة يتيمة، بتكلفة مليون و40 ألف جنيه، إضافة إلى توزيع هدايا عينية على كل فتاة يتيمة مقبلة على الزواج لإتمام زفافهن.

تخفيف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية

يأتى ذلك في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة بالقرى الأكثر احتياجاً بمحافظة سوهاج من خلال تقديم جميع سبل الرعاية الاجتماعية والطبية لهم.

وأكد ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بسوهاج، أن دعم زواج الفتيات اليتيمات يهدف إلى إدخال الفرحة والسرور عليهم وعلى أسرهن بإتمام زفافهن وتسلميهن مبالغ مادية وهدايا عينية وذلك لدعمهن فى بناء بيت الزوجية واستكمال ما ينقصهن لبناء منزل الزوجية.

وفى اطار متصل قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، فى بيان صحفى، بأن دعم زواج الفتيات اليتيمات بدأت الأورمان فى تنفيذه منذ سنوات حيث نجحت حتى الآن فى دعم اتمام زفاف 1287 فتاة يتيمة غير قادرة فى مراكز محافظة سوهاج.

إتمام زواج أكثر من 20 ألف عروس

وأشار إلى أن الجمعية نجحت حتى اليوم فى إتمام زواج اكثر من 20 ألف عروس يتيمة فى جميع المحافظات، لافتًا أن المشروع الخيرى الانسانى لدعم زواج الفتيات اليتيمات بدأت الأورمان في تنفيذه منذ سنوات فى محافظات مصر، حيث نجحت في دعم إتمام زفاف العديد من الفتيات اليتيمات غير القادرات وتنظيم حفلات للزفاف الجماعى في جميع مراكز المحافظة، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة.

وأوضح أنه يتم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية، من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى، وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة بالمحافظة.

وأشار إلى أن «أورمان سوهاج» سبق لها ونفذت عدة من خدماتها الإنسانية الرائدة لخدمة أهالي قرى مراكز سوهاج المختلفة من عمليات قلب وعيون وتسليم أجهزة تعويضية وأطراف صناعية، وعمل مشاريع تنموية بالاضافة الى توزيع مساعدات موسمية ككراتين رمضان وتوزيع لحوم وبطاطين الشتاء.