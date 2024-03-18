 توزيع 400 كرتونة رمضان على الأسر الأولى بالرعاية في سوهاج

أعلنت جمعية الأورمان إحدى كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، توزيع 400 كرتونة مواد غذائية لدعم 400 أسرة من الأولى بالرعاية في قرية بلصفورة بمركز سوهاج.

جاء ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة سوهاج وجمعية الأورمان، وانطلاقا من حرص واهتمام اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، على النهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا من أبناء المحافظة، وتقديم أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

توزيع الكراتين على الأسر الأشد احتياجا

وأكد رأفت السمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج، أن توزيع كرتونة رمضان يتم وفق عدة معايير ثابتة أهمها شدة احتياج الأسر المستفيدة وقلة مواردها، وأن تكون الأسر المستفيدة من الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوي الهمم، وذلك إسهامًا منها في توفير احتياجاتهم الأساسية، وترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي.

تخفيف الأعباء المادية عن غير القادرين

من جهته قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن توزيع الكراتين جاء لخدمة فئات غير قادرة وتخفيف الأعباء المادية عنهم، فضلا عن إدخال الفرحة في قلوبهم خلال شهر رمضان المعظم خاصة في القرى والنجوع الأكثر احتياجًا في كل مراكز محافظة سوهاج.

كما أوضح أن التوزيع تم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة، وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، واستراتيجية العمل هذا العام تختلف عن السنوات السابقة، فسيتم بجانب توزيع كراتين المواد الغذائية توزيع لحوم على الأسر غير القادرة.