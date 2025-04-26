ضبط 347 مخالفة لسيارات السرفيس وحجز 12 سيارة لانتهاء التراخيص بالجيزة

ضبط 347 مخالفة لسيارات السرفيس وحجز 12 سيارة لانتهاء التراخيص بالجيزة

ضبط 347 مخالفة لسيارات السرفيس وحجز 12 سيارة لانتهاء التراخيص بالجيزة

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مجهودات جهاز السرفيس والنقل الجماعي؛ لضبط حركة السيارات بمختلف الخطوط، والتصدي للمخالفات خاصة المتعلقة بتجزئة خطوط السير أو الحصول على تعريفة أعلى من المقررة.

25 حملة تفتيش ومتابعة علي مدار 4 أيام

واطلع محافظ الجيزة على تقرير جهاز السرفيس عن الحملات المنفذة، والتي بلغت 25 حملة تفتيش ومتابعة علي مدار 4 أيام، شملت شوارع وميادين الجيزة والبحر الأعظم وربيع الجيزي والمشابك وأول فيصل والعمرانية والهرم والرماية والمنصورية ونكلا ووردان وكفر حكيم والكيت كات والبراجيل وطريق مصر أسيوط الزراعي وبرك الخيام ومزغونة بأحياء ومراكز ومدن الوراق وإمبابة وأوسيم وكرداسة والصف والعياط وأطفيح والبدرشين.

حجز 8 سيارات لانتهاء التراخيص

وأسفرت الحملات عن ضبط 347 مخالفة للتعريفة المعلنة وعدم توافر الملصق الخاص بالخط والتعريفة على الزجاج الأمامي والخلفي، وتجزئة الطريق والانتظار خارج المواقف الرسمية كما تم حجز 8 سيارات لانتهاء التراخيص الخاصة بها.

وفي استجابة فورية لملاحظات أجهزة المتابعة بمحافظة الجيزة قام الجهاز بتوفير عدد من سيارات السرفيس لنقل الركاب من مواقف ميدان لبنان وحدائق الأهرام إلى مناطق 6 أكتوبر نظراً لورود شكاوى بنقص عدد السيارات عن حاجة الركاب المترددين على تلك المواقف كما تم حجز 4 سيارات، وردت بشأنها شكاوى من المواطنين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

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