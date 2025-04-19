محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير الشوارع المحيطة بمستشفى وقسم بولاق الدكرور

تفقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أعمال التطوير الجارية بمحيط مستشفى بولاق الدكرور العام، وذلك للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال والتأكد من الالتزام بأعلى المواصفات لتحقيق أقصى استفادة من الأعمال.

وشملت جولة المحافظ عددًا من الشوارع المحيطة بمستشفى وقسم بولاق الدكرور، والتي تشهد أعمال رفع كفاءة وتطوير للطريق والأرصفة وشبكات الإنارة والتشجير.

تجهيز مقايسة لنقل جزء من موزع الكهرباء

وتفقد محافظ الجيزة موقع موزع كهرباء بولاق الدكرور موجهًا بتجهيز مقايسة لنقل جزء من موزع الكهرباء الواقع في مسار توسعة وتطوير شارع مستشفى بولاق الدكرور.

وتفقد المحافظ شوارع مستشفى بولاق الدكرور ومنطقة الإصلاحية، ووجه خلالها بضرورة مراعاة الحركة المرورية وتوفير السيولة اللازمة وعدم إعاقة الحركة لكونه الشارع الرئيسي المواجه لمستشفى بولاق الدكرور العام، موجهًا رئيس الحي بتخصيص المساحات الكافية لإقامة ساحات الانتظار لاستيعاب الحركة المرورية المتوقعة عند انتهاء الأعمال وافتتاح المستشفى.

الالتزام بالجداول الزمنية

ووجه المحافظ بالمتابعة الدورية للأعمال بالتنسيق مع حي بولاق الدكرور والشركات المنفذة وتكثيف الجهود لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء قبيل الافتتاح التجريبي للمستشفى.