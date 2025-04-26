فيلم نجوم الساحل يحتل المركز الثاني بفارق كبير عن سيكو سيكو

فيلم نجوم الساحل يحتل المركز الثاني بفارق كبير عن سيكو سيكو

فيلم نجوم الساحل يحتل المركز الثاني بفارق كبير عن سيكو سيكو

كتب: بسمة شطا

يواصل فيلم نجوم الساحل بطولة الفنان أحمد داش حفاظه على المركز الثاني في شباك التذاكر بدور العرض السينمائية، ولكن على الرغم من ذلك إلا أن الفرق بينه وبين المركز الأول كبير.

فيلم نجوم الساحل في المركز الثاني بفارق كبير عن فيلم سيكو سيكو

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي إن فيلم نجوم الساحل جاء يوم أمس الجمعة فى المركز الثاني، إذ حقق إيرادات بلغت 201 ألف جنيه فقط لا غير بينما حقق فيلم سيكو سيكو للفنان عصام عمر إيرادات بلغت 2 مليون و715 جنيها وبذلك احتل المركز الأول.

يذكر أن فيلم نجوم الساحل يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم أحمد داش ومايان السيد وعلى صبحي ومالك عماد وعلى السبع وأحمد عبد الحميد وليلي عز العرب ومحسن منصور وأحمد صيام وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف كريم يوسف وإخراج رؤوف السيد.

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