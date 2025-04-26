أفادت وكالة تسنيم الإيرانية، بأن حادث ميناء رجائي بمدينة بندر عباس الواقعة جنوب إيران، ناجم عن انفجار خزان وقود لسبب غير معروف، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ «القاهرة الإخبارية».
انفجار في ميناء بمدينة بندر عباس
وأوضحت وكالة تسنيم الإيرانية، أنه تم إرسال فرق الاستجابة السريعة على الفور إلى المنطقة، مؤكدًا أنه تم تعليق أنشطة الميناء حتى تتمكن قوات الأمن والإغاثة من السيطرة على الوضع.
وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية، أنه لم تتوفر حتى الآن معلومات دقيقة عن عدد الضحايا والجرحى.
ومن جانبه، وأوضح إعلام إيراني، أن الانفجار كان في مبنى إداري وتسبب في هزة أرضية، موضحًا أنه قد يكون ناجما عن انفجار ناقلة وقود، وإصابة عدد من موظفي الميناء جراء الانفجار، مؤكدًا أن شدة الانفجار كبيرة جدا وأسفرت عن أضرار مادية كبيرة.