رئيس «مياه القناة» يتابع جاهزية المحطات والشبكات لمواجهة ذروة الاستهلاك الصيفي

كتبت هبة صبيح

أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم السبت، علي تكثيف المراجعات والتفتيش والمتابعات اليومية علي جميع محطات مياه الشرب ورفع ومعالجة الصرف الصحي والشبكات الرئيسية والفرعية بإقليم القناة السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، من خلال خطة متكاملة استعدادًا لفصل الصيف، وذلك للتأكد من سلامة الإجراءات والتشغيل، من أجل الاستمرار في تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين.

تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، إنه يتابع وبصفة مستمرة انتظام سير العمل والتشغيل بمحطات مياه الشرب والصرف الصحى، وقطاع المعامل، مع تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية، بالإضافة الي أعمال الملس والتظهير للشبكات والتي تتم بجميع مناطق محافظات السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، بالإضافة إلى محطات معالجة الصرف الصحي، ومتابعة أعمال الإحلال والتجديد التي تجرى لبعض المحطات لإطالة عمرها الافتراضي والاستمرارية في العمل على أكمل وجه.

أوقات الذروة لاستهلاك المياه في الصيف

وأضاف رئيس المياه والصرف الصحي بمحافظات القناة، إنه تم الأخذ في الاعتبار أوقات الذروة وارتفاع معدلات استهلاك مياه الشرب وخاصة خلال فصل الصيف مع ارتفاع درجات حرارة الجو.

كما أشار اللواء عبد الحميد عصمت، على متابعته لعمليات سحب عينات عشوائية من مياه الشرب من مختلف المناطق، المنازل ودار العبادة والمدارس والمقاهي، وذلك لعمل التحليل المطلوبة لها الكيميائية والميكروبيولوجية يوميًا، وذلك للتأكد من مدى صلاحيتها، وضمان جودتها الصحية والمذاقية الشكلية من أجل الحفاظ على صحة المواطنين، وذلك استمرارا لتنفيذ الخطة التي تستهدف تقديم خدمة متميزة لجميع المواطنين في محافظات القناة.