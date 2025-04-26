رئيس جهاز القرى السياحية: تحويل شانزلزيه العلمين إلى منطقة تجارية وخدمية

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، أعمال رفع كفاءة طريق الازدواج «الخدمة» من مارينا 1 حتى مارينا 3، وإنشاء سور منطقة الشانزلزيه وتطوير البوابات والمداخل، وذلك بمركز مارينا العلمين السياحي، ورافقه مسؤولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز القرى السياحية.

تحويل «الشانزلزيه» إلى منطقة تجارية وخدمية

وتابع «الشربيني» الأعمال الجاري تنفيذها، واستمع إلى شرح تفصيلي عن أعمال رفع كفاءة طريق الازدواج «الخدمة»، حيث أكد الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز القرى السياحية، أن أعمال توسعات طريق الخدمة وإزدواج الطريق من مارينا 1 حتي مارينا 3 تمثل نقطة تحول في حجم وحركة التنقل لحارة الخدمة لمارينا، وإحياء خدمات منطقة الشانزلزيه، حيث يجري إقامة سور فاصل وتحويلها لمنطقة تجارية وخدمية لخدمة الملاك ورواد المنطقة الساحلية.

وتجول وزير الإسكان ومرافقوه، بأعمال استكمال تطوير المداخل و البوابات (1،4،5) بعد الانتهاء فعليا من تطوير مدخل رقم (2) لمركز مارينا العلمين، والذي يعد المرحلة الأولى لاستكمال خطة تطوير مداخل وبوابات مركز مارينا العلمين السياحي.

زيادة أماكن انتظار السيارات

وتجول وزير الإسكان بالركاب في كافة مكونات قرى مارينا، موجهاً بصيانة كافة أعمال المسطحات الخضراء ورفع الكفاءة وزيادة أماكن انتظار السيارات.

ووجه المهندس شريف الشربيني بوجود مسطحات خضراء في محيط كل بوابة، وتغطية طريق الازدواج باللوحات الإرشادية وصيانة أعمدة الإنارة وزيادتها في حالة الاحتياج.