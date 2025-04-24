وزير الإسكان يتابع سير عمل المشروعات السكنية بمدينة العبور الجديدة

واصل المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته التفقدية اليوم، بمتابعة سير العمل بعدد من مشروعات الإسكان بمدينة العبور الجديدة، يرافقه مسؤولو الوزارة ورئيس جهاز المدينة.



واستهل شريف الشربيني، جولته بتفقد مشروع «فالى تاورز إيست» بالعبور الجديدة، بمساحات من 89 لـ116 متر 2، بالحي 14، والمطروح ضمن مبادرة بيتك في مصر للمصريين بالخارج، الذى يضم 96 عمارة بها 3360 وحدة سكنية، حيث تابع الوزير، موقف تنفيذ الخدمات بالمشروع، وبها، مدرسة تعليم أساسي، ومول تجاري، ومركز طبي، وحضانة، ومسجد ومكتب البريد، كما تفقد إحدى الوحدات السكنية بالمشروع.

مشروع الإسكان الاجتماعي

تفقد الشربيني المرحلة السادسة من مشروع الإسكان الاجتماعي، التي تضم 125 عمارة بإجمالي نحو 3000 وحدة، وتابع الأعمال الإنشائية والتشطيبات الداخلية والخارجية، كما تفقد مشروع النزهة ضمن الإعلان العاشر والذي يضم عدد 66 عمارة سكنية بإجمالي 1584 وحدة بمنطقة 2600 فدان، وتابع أعمال الموقع العام وتنسيق الموقع، وأعمال التشطيبات النهائية، مؤكدا ضرورة سرعة الإنجاز مع الالتزام بمعايير الجودة، موجها بعمل تعديلات بأعمال تنسيق الموقع.

مشروع ديارنا





كما تفقد وزير الإسكان ومرافقوه، مشروع ديارنا، الذي طرحته وزارة الإسكان منتصف شهر أبريل الجاري، ويضم عدد 118 عمارة سكنية، حيث تم متابعة الأعمال الإنشائية الجارية والتأكد من الالتزام بالبرامج الزمنية والمواصفات الفنية المعتمدة، ويتميز مشروع ديارنا بموقع استراتيجي داخل المدينة، مما يعزز من أهميته ويزيد من فرص الإقبال عليه.