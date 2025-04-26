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الاثنين، 28 أبريل 2025
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ارتفاع حصيلة مصابي انفجار ميناء رجائي الإيراني إلى 195 شخصا

ارتفاع حصيلة مصابي انفجار ميناء رجائي الإيراني إلى 195 شخصا

ارتفاع حصيلة مصابي انفجار ميناء رجائي الإيراني إلى 195 شخصا

أعلنت وكالة تسنيم الإيرانية إصابة 195 شخصًا جراء الانفجار الذي وقع في أحد مواني مدينة بندر عباس جنوب إيران، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ«القاهرة الإخبارية».

انفجار في ميناء بمدينة بندر عباس

وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية، بأن حادث ميناء رجائي بمدينة بندر عباس الواقعة جنوب إيران، ناجم عن انفجار خزان وقود لسبب غير معروف.

إرسال فرق الاستجابة السريعة إلى المنطقة

وأوضحت وسائل إعلام إيرانية، أن الانفجار كان في مبنى إداري وتسبب في هزة أرضية، موضحًا أنه قد يكون ناجما عن انفجار ناقلة وقود، وإصابة عدد من موظفي الميناء جراء الانفجار، مؤكدًا أن شدة الانفجار كبيرة جدا وأسفرت عن أضرار مادية كبيرة.

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