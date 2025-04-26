ارتفاع حصيلة مصابي انفجار ميناء رجائي الإيراني إلى 195 شخصا

وأوضحت وكالة تسنيم الإيرانية، أنه نم إرسال فرق الاستجابة السريعة على الفور إلى المنطقة، مؤكدًا أنه تم تعليق أنشطة الميناء حتى تتمكن قوات الأمن والإغاثة من السيطرة على الوضع.

وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية، أنه لم تتوفر حتى الآن معلومات دقيقة عن عدد الضحايا والجرحى.