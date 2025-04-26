موضة ما قبل التاريخ.. صنع ملابس وحقائب من جلد الديناصورات باستخدام الهندسة الجينية

كتبت: نرمين عزت

دائمًا ما يجد مصممو الموضة طرقهم لابتكار أغرب وأجدد الصيحات حتى تبقى أسماؤهم ومنتجاتهم خالدة، وبأسلوب غريب وغير متوقع يحاول الباحثون العودة إلى أكثر من حوالي 70 مليون سنة إلى الوراء، إذ أعلنت إحدى الشركات عن خططها لإنشاء أول جلد في العالم مصنوع من جلد الديناصور «تيرانوصور ريكس»، باستخدام الحمض النووي للوحش المنقرض، وفق صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

ملابس وحقائب من جلد ديناصور



محاولات العلماء لإعادة إحياء جلد الديناصور تي ريكس «تيرانوصور ريكس» تعني أنه في يوم من الأيام سيكون لدينا خيار حمل حقيبة يد جلدية على شكل تي ريكس، أو ارتداء سترة جلدية عليها صورة تي ريكس، أو حتى ركوب سيارة بمقاعد جلدية عليها صورة تي ريكس، وقد تصبح أيضًا ملابس وقبعات.

وفي الوقت الحالي، يقوم فريق من العلماء بالجمع بين الابتكار الإبداعي والهندسة الجينومية وهندسة الأنسجة المتقدمة للبدء في إنتاج مواد فاخرة مستدامة من الحيوانات المنقرضة في فترة ما قبل التاريخ. ويعتمد هذا البحث على أبحاث سابقة شملت استخراج جزء من الكولاجين من حفرية تي ريكس، التي تم العثور عليها في عام 1988 في مونتانا.

كيف ساعدت عينة تي ريكس العلماء؟



كانت حفرية تي ريكس واحدة من أكثر العينات اكتمالًا في وقت اكتشافها، حيث وُجد بها بروتينات دم محفوظة، والآن سوف يستخدم الخبراء هذه القطعة لإعادة إنشاء سلسلة الكولاجين كاملة الطول الخاصة بديناصور تي ريكس بشكل مصطنع. وبمجرد التأكد من أنها تبدو مشابهة وراثيًا لتلك التي كانت لدى أسلاف تي ريكس، فسوف يقومون بدمجها في خلايا جلدية مزروعة في المختبر حتى تنمو، ثم دمجها في عالم الموضة.

تجربة العلماء ستؤدي إلى إنتاج شبكة كثيفة من الكولاجين - تشبه الطبقة الوسطى من الجلد - والتي ستصبح بعد ذلك جلد تي ريكس، ويأتي هذا التعاون بين شركة The Organoid وشركة Lab-Grown Leather Ltd، وسيتم تطوير الجلود في مختبر في نيوكاسل.

توماس ميتشل، الرئيس التنفيذي لشركة أورجانويد قال: «يعد هذا المشروع مثالًا رائعًا لكيفية تسخير أحدث تقنيات هندسة الجينوم والبروتين لإنشاء مواد جديدة تمامًا. من خلال إعادة بناء وتحسين تسلسلات البروتين القديمة، يمكننا تصميم جلد تي ريكس، وهي مادة حيوية مستوحاة من علم الأحياء ما قبل التاريخ، واستنساخها في سلالة خلوية مصممة خصيصًا».