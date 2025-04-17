إطلالات مكياج ناعمة للمحجبات من أسبوع الموضة المحتشمة.. أنوثة هادئة بلمسة عصرية

كتبت: إسراء عبد العزيز

تتميز منصات أسبوع الموضة المحتشمة في كل موسم بتقديم لمسات جمالية تجمع بين الأناقة والرقي، مع التركيز على إظهار جمال المرأة المحجبة بأسلوب ناعم ومتوازن، ولفتت صيحات المكياج لهذا العام الأنظار ببساطتها وأناقتها، حيث تعكس ملامح طبيعية بعيدا عن المبالغة، ما يجعلها خيارا مثاليا للمحجبات اللواتي يبحثن عن إطلالة رقيقة تتناسب مع أناقة الحجاب.

وفي هذا السياق، يستعرض التقرير التالي من «الوطن» إطلالات مكياج ناعمة للمحجبات استُلهمت من أسبوع الموضة المحتشمة، وفقا لما ورد في مجلة «Harper's Bazaar».

مكياج قوي

في عرض أسبوع الموضة المحتمشة، قدمت أرلينا أيو، صيحة جمالية آسرة جمعت بين الحجاب المطبع بخطوط فنية والمكياج القوي الذي يعكس الثقة والقوة، وعكست هذه الإطلالة صيحة مكياج المحجبات، حيث اجتمعت الألوان الداكنة مع الخطوط المحددة، لتجسيد مفهوم جمال متكامل لا يتعارض مع الحشمة بل يكملها، واستخدمت تدرجات البرغندي الدافئ مع لمسة من البني الداكن لتحديد كسرة الجفن، وأُضيفت لمسة هايلاتير لؤلؤية خفيفة على عظمتي الوجنتين ما منحها لمسة فخامة كلاسيكية.

مكياج أيلاينر مجنح

في عرض حمل عنوان «الأناقة الهادئة»، قدمت علامة كابوشون واحدة من أرق إطلالات المكياج ضمن فعاليات أسبوع الموضة المحتشمة.

وجسد هذا اللوك الجمالي مفهوم الرقي الخالي من التكلف، ليصبح مصدر إلهام للمحجبات اللواتي يسعين لتحقيق توازن مثالي بين البساطة والجاذبية، سواء في إطلالاتهن اليومية أو خلال المناسبات الراقية، وبرزت العيون في هذه الإطلالة كعلامة فارقة، بفضل خط الآيلاينر الناعم الذي رسم العين بدقة وأضفى عليها لمسة راقية.

مكياج ناعم بلمسات أنثوية

خلال عرض أنيق ضمن فعاليات الأسبوع، لفتت إطلالات العارضات المحجبات الأنظار ليس فقط بتصاميم الأزياء المحتشمة والعصرية، بل أيضا بجمال مكياجهن الناعم والمشرق الذي عكس روح الأنوثة الهادئة والهوية الشرقية المعاصرة، واستوحِي من أسلوب المرأة المحجبة.

ارتكز هذا المكياج على بشرة مضيئة وطبيعية، مع طبقات خفيفة من كريم الأساس ذي التغطية المتوسطة، ولمسات ناعمة من الهايلايتر على عظام الخد وجسر الأنف، ما منح البشرة إشراقة صحية تنبض بالحيوية، وتميز هذا المكياج بالانسجام التام بينه وبين الحجاب، حيث اختيرت لفات بسيطة وألوان محايدة للحجاب لتسمح للمكياج بإبراز جمال الملامح دون أي تنافر.