قيادي بـ«الشعب الجمهوري»: كلمة الرئيس السيسي تجدد التأكيد على الثوابت الوطنية

قال محمد ناجي زاهي، الأمين المساعد لحزب الشعب الجمهوري بالقليوبية، والمحلل السياسي إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الـ43 لتحرير سيناء، حملت رسائل وطنية واضحة تؤكد على الثوابت المصرية الراسخة، وفي مقدمتها الدفاع عن الأرض وحماية السيادة الوطنية بكل قوة وحسم.

الأمن القومي المصري خط أحمر

وأضاف زاهي، في بيان له، أن حديث الرئيس السيسي جاء ليجدد التذكير بأن الأمن القومي المصري خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وأن الدفاع عن كل شبر من أرض الوطن هو واجب مقدس لا يقبل النقاش أو التفريط، مشددا على أن تضحيات الشهداء ستبقى حاضرة في وجدان المصريين جيلا بعد جيل.

عظمة تحرير سيناء

وأشار القيادي بحزب الشعب الجمهوري إلى أن احتفالات مصر بذكرى تحرير سيناء تعكس عظمة الإنجاز الوطني الذي تحقق بتكاتف القوات المسلحة والشعب، مؤكدا أن سيناء اليوم لم تعد فقط رمزا للنصر، بل أصبحت نموذجا للبناء والتنمية في مواجهة قوى التطرف والإرهاب.

أشاد محمد ناجي زاهي بالموقف الثابت الذي عبر عنه الرئيس السيسي تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدا أن مصر كانت وستظل الداعم الأول لحقوق الشعب الفلسطيني، ورافضة لأي محاولات تهجير قسري أو تصفية للهوية الوطنية الفلسطينية ودعوة الرئيس لإعادة إعمار غزة وفق رؤية عربية وإسلامية موحدة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار وإعادة الأمل للشعب الفلسطيني.

وفيما يتعلق بمسار السلام في المنطقة، أوضح زاهي أن حديث الرئيس السيسي أعاد التأكيد على أهمية الحلول السياسية العادلة والشاملة، والتي تضمن حقوق جميع الشعوب في الأمن والاستقرار والعيش الكريم، مشيرا إلى أن تجربة السلام المصرية تمثل نموذجاً ناجحاً يمكن البناء عليه لتسوية النزاعات الإقليمية لافتا إلى أن الدولة المصرية بقيادتها السياسية الواعية ماضية بخطى ثابتة نحو التنمية الشاملة، و ما تحقق من إنجازات في سيناء وغيرها من ربوع الوطن يعكس رؤية استراتيجية طموحة تهدف إلى بناء دولة قوية حديثة، وتحقيق مستقبل أفضل لجميع المصريين.