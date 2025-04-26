محافظ الغربية: اعتماد الأحوزة العمرانية لـ36 عزبة

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الغربية، برئاسة اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، خلال اجتماعه اليوم السبت، على اعتماد الأحوزة العمرانية لعدد 36 عزبة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، ما يمثل تقدمًا ملموسًا يسهم في تنظيم عملية البناء والتوسع العمراني بصورة مخططة تتماشى مع احتياجات المواطنين وخطط الدولة المستقبلية.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن محافظة الغربية نجحت في أن تكون من أوائل المحافظات التي انتهت من تحديث المخططات الاستراتيجية لجميع مدنها وقراها، حيث بلغت نسبة الاعتماد 100% للمدن والقرى، و97% للعزب، مع استمرار العمل على إنهاء باقي الأحوزة العمرانية خلال الفترة القليلة المقبلة.

اعتماد الأحوزة العمرانية

وأشار المحافظ إلى أن هذا الإنجاز يأتي تتويجًا لجهود مكثفة بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني لاعتماد المخططات وفق أحدث الأسس والمعايير التخطيطية، بهدف استيعاب الزيادة السكانية المتوقعة، وضمان تخطيط عمراني سليم يواكب متطلبات التنمية الشاملة.

وأضاف أن المحافظة، بعد إتمام اعتماد الأحوزة العمرانية للمدن والقرى، تواصل تنسيقها مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للإسراع في إنهاء المخططات الاستراتيجية للعزب المتبقية، مع إعداد مخططات تفصيلية للمساحات الجديدة التي أُضيفت إلى الأحوزة المعتمدة، بما يسهل على المواطنين إجراءات التعامل القانوني مع أراضيهم واستخراج تراخيص البناء وفق الضوابط المعتمدة.

تحقيق الاستقرار العمراني

وأوضح محافظ الغربية أن اعتماد الأحوزة العمرانية يعد خطوة محورية نحو تحقيق الاستقرار العمراني، وتلبية احتياجات المواطنين الراغبين في البناء بشكل قانوني ومنظم، مشددًا على أن الدولة مستمرة في تطوير البنية التحتية وتحقيق التنمية العمرانية المتوازنة، بما يساهم في بناء مستقبل حضري حديث يليق بمحافظة الغربية وأبنائها.

ووجّه محافظ الغربية تعليماته المشددة إلى هيئة المساحة بضرورة الإسراع في توقيع الأحوزة العمرانية الجديدة على أرض الواقع، والانتهاء من كل الإجراءات الميدانية في أسرع وقت ممكن، مؤكدًا أن التباطؤ في التنفيذ غير مقبول، وأن توقيع الأحوزة يمثل مرحلة حاسمة لضمان سرعة تفعيل المخططات وتحقيق الاستقرار للمواطنين الراغبين في البناء طبقًا للمعايير القانونية.