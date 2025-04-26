انطلاق امتحانات النقل الثانوي والقراءات في معاهد «مطروح الأزهرية»

انطلاق امتحانات النقل الثانوي والقراءات في معاهد «مطروح الأزهرية»

انطلاق امتحانات النقل الثانوي والقراءات في معاهد «مطروح الأزهرية»

كتب - محمد بخات

تابع الشيخ خميس محمد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، سير امتحانات النقل للمرحلة الثانوية وامتحانات القراءات للمعاهد التابعة للمنطقة للفصل الدراسي الثاني، وذلك من خلال متابعة دقيقة عبر غرفة العمليات الرئيسية.

وقال رئيس منطقة مطروح الأزهرية ببيان، اليوم، إن اليوم تبدأ امتحانات الأزهر لمرحلة النقل، وأدى طلاب الصف الأول الثانوي القسم العلمي امتحان مادتي الفقه، والجبر وحساب المثلثات، بينما أدى طلاب القسم الأدبي الامتحان في مادتي الفقه والفلسفة والمنطق ولا توجد أية شكاوي من الامتحان.

كما أدى الطلاب امتحانات الصف الثاني الثانوي القسم الأدبي امتحان مادتي الفقه العروض والثقافة، في حين امتحن طلاب القسم العلمي في مادتي الفقه، والرياضيات البحتة.

امتحانات معاهد القراءات

وعلى صعيد معاهد القراءات، أدى طلاب مراحل النقل التجويد والعليا والتخصص، الامتحان في مادتي الفقه، والإنشاء، واطمأن رئيس المنطقة على سير الامتحانات وانتظام اللجان في أول أيامها، مؤكدًا على الأهمية القصوى لتوفير بيئة امتحانية ملائمة تضمن أداء الطلاب لامتحاناتهم بسهولة ويسر.

خلال امتحانات الصف الأول الثانوي معهد فتيات مطروح

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