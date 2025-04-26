خبير: تعقيدات كبيرة أمام المحادثات النووية الثالثة بين واشنطن وطهران

كتبت: أية محسن

كشف أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية بالأهرام، عن آخر التطورات في المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة، موضحا أن الجولة الثالثة للمفاوضات تعكس رغبة واضحة من الطرفين للوصول إلى اتفاق، رغم وجود تحديات كبيرة تواجه هذه المفاوضات.

وأكد «أحمد»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك ظروفا دفعتهما إلى السعي للتوصل إلى اتفاق، خاصة الجانب الإيراني الذي يسعى للحفاظ على حقه في تخصيب اليورانيوم وتطوير برنامجها النووي بشكل سلمي، موضحا أن إيران ترغب في حماية برنامجها العسكري وعدم المساس به، بينما الولايات المتحدة تطالب بتفكيك هذا البرنامج النووي والصاروخي الإيراني.

ونوه بأن المفاوضات تشهد تعقيدا كبيرا في ظل تعارض المواقف بين الطرفين، خاصة فيما يتعلق بالمطالب الأساسية، فإيران تتمسك بحصولها على كامل حقوقها في تخصيب اليورانيوم، بينما تسعى الولايات المتحدة إلى ضمان عدم تطوير إيران لأسلحة نووية.

وشدد على أن إيران تطالب أيضا برفع جميع العقوبات المفروضة عليها، وأنها تشترط ضمانات من الولايات المتحدة بعدم انسحاب أي رئيس أمريكي مستقبلا من الاتفاق كما حدث في عام 2018، عندما انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي المبرم في عام 2015.