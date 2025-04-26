«الشعب الجمهوري» بالجيزة ينظم دورة تدريبية عن الذكاء الاصطناعي

نظمت أمانة الإعلام بحزب الشعب الجمهوري في محافظة الجيزة، برئاسة الدكتورة نجوان مهدي، دورة تدريبية متخصصة حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل الإعلامي، بمقر الأمانة بحي المهندسين، بحضور أمناء الإعلام بالأقسام والمراكز المختلفة بالمحافظة.

واستهلت الفعالية بكلمة ترحيبية من الدكتورة نجوان مهدي، أكدت خلالها أهمية مواكبة التطورات التكنولوجية، خاصة في المجال الإعلامي، مشددة على ضرورة تسليح الكوادر الإعلامية الحزبية بالأدوات التقنية التي تعزز من قدرتهم على إيصال الرسالة الحزبية بفاعلية للجمهور.

وأضافت أمين الإعلام يالشعب الجمهوري أن استخدام الذكاء الاصطناعي لم يعد رفاهية، بل ضرورة حتمية تفرضها طبيعة العصر، مشيرة إلى أن الإعلام الحزبي بحاجة ماسة إلى أدوات تكنولوجية تساعده على إنتاج محتوى مؤثر وذكي يعكس جهود الحزب ومواقفه في القضايا المختلفة.

وشهدت الدورة مشاركة الدكتور جمال الريدي، أمين التثقيف بالحزب، الذي تحدث عن أهمية تطويع التقنيات الحديثة في تعزيز الأداء الحزبي، موضحاً أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة حقيقية لإحداث نقلة نوعية في العمل الحزبي، خاصة في مجالات التحليل السياسي، وصياغة الخطاب الإعلامي، واستطلاع اتجاهات الرأي العام.

كما ألقت الكاتبة الصحفية الاستقصائية إيمان الوراقي، مؤسسة مبادرة «ثورة الذكاء الاصطناعي»، محاضرة شاملة استعرضت فيها أبرز تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي يمكن توظيفها في العمل الإعلامي، مع التركيز على الآليات التي تتيح إنتاج محتوى تفاعلي يعكس صوت الحزب بشكل ديناميكي وفعّال.

وقدمت «الوراقي» نماذج عملية لكيفية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في كتابة البيانات الصحفية، وتصميم الرسائل الإعلامية، وتوليد المحتوى الرقمي، مشددة على أهمية فهم أخلاقيات استخدام هذه الأدوات بما يخدم أهداف الحزب ويعزز من مصداقيته أمام الجمهور.

واختتمت ورشة حزب الشعب الجمهوري بجلسة تفاعلية بين المشاركين، جرى خلالها مناقشة سبل إدماج الذكاء الاصطناعي ضمن خطط العمل الإعلامي بالمراكز المختلفة، وسط إشادة من الحضور بالمادة التدريبية المقدمة، وتأكيدهم على أهمية تكرار هذه النوعية من الدورات لتعزيز قدراتهم وتطوير أدواتهم.

وتأتي هذه الدورة في إطار استراتيجية أمانة الإعلام بحزب الشعب الجمهوري بمحافظة الجيزة، الهادفة إلى تطوير المهارات الإعلامية للكوادر الحزبية، بما يتواكب مع المتغيرات المتسارعة في مجال الإعلام الرقمي.