«الشعب الجمهوري»: رسائل الرئيس السيسي في ذكرى تحرير سيناء تدل على عزيمة المصريين

قالت بسمة جميل، أمين أمانة التخطيط والتطوير بحزب الشعب الجمهوري في سوهاج، إن كلمة السيد بالصمود والتضحية والفداء من أجل الوطن، وأن سر أمن وأمان مصر يكمن في التمسك بهذه الروح الوطنية المخلصة وإرادة شعبها الحر ومبادئه بعدم التفريط في أي جزء من أراضي الوطن.



وأكدت جميل في بيان لها اليوم، أهمية ما حملته الكلمة الرئيس من رسائل بأن سيناء ستظل بقعة طاهرة وجزء لا يتجزأ من أرض مصر لم ولن يسمح المساس بها تحت أي ظرف أو ضغط، كون الدفاع عن سيناء وحماية كل شبر من أرض الوطن عهدا لا رجعة فيه ومبدأ ثابتا في عقيدة المصريين جميعا يترسخ في وجدان الأمة جيلا بعد جيل، كما قال الرئيس.

ولفتت أمين أمانة التخطيط والتطوير بحزب الشعب الجمهوري بسوهاج إلى أن تحرير سيناء سيظل نموذجا ودرسا تاريخيا يرسخ في نفوس الأجيال أسمى معاني الواجب المقدس في انتزاع الحقوق والتصدي لكافة التحديات والأزمات ومحاولات أهل الشر للنيل من هذا الوطن الذي طالما كان هدفا للطامعين، واستحضار هذه الروح في تعزيز جهود تحقيق التنمية والنهضة الشاملة وبناء مصر الحديثة بالشكل التي تستحقه ويستحقه أبنائها.