أسعار البانيه اليوم السبت في الأسواق بعد انخفاض الدواجن

حالة من التراجعات الطفيفة شهدتها أسعار البانيه اليوم السبت 26-4-2025 بالنسبة لسعر الكيلو، وذلك بسبب التراجع الملحوظ في أسعار الدواجن بالأسواق التي بدأت فعليا مع نهاية شهر رمضان الماضي، واستمرت حتى الآن.

أسعار البانيه في الأسواق اليوم

وتراجعت أسعار البانيه اليوم في الأسواق إذ تراوحت بين 200 و215 جنيها، ويختلف سعر الكيلو ما بين منطقة وأخرى، إذ يفضل الكثير من المستهلكين شراء البانيه أكثر من اللحوم الحمراء والأسماك لأنه الأوفر سعرا.

أسعار الفراخ اليوم السبت

ووفقا لآخر تحديث لدى بورصة الدواجن، جاءت أسعار البانية اليوم السبت على النحو التالي:

الفراخ البيضاء سجلت 80 جنيهًا للكيلو للمستهلك النهائي.

بينما سجل سعر كيلو الفراخ البلدي 110 جنيهات للكيلو.

أسعار البيض اليوم

وسجل سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم لدى بورصة الدواجن ما بين 102 و105 جنيهات كتسليم أرض المزرعة، فيما تصل للمستهلك بنحو 130 جنيها.

أما عن سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم لدى بورصة الدواجن، سجل ما بين 102 و105 جنيهات في الوقت الذي تصل للمستهلك بنحو 135 جنيها.