سعر كرتونة البيض اليوم الخميس 24-4-2025 في مصر للمستهلك

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس 24-4-2025 في مصر للمستهلك

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس 24-4-2025 في مصر للمستهلك

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية عن تحديث جديد في سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك، ووفقا لآخر تحديث عن سعر البيض اليوم الخميس 24-4-2025 في الأسواق المحلية فلا يزال يواصل الانخفاض.

وترصد السطور التالية سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك لأغلب الأصناف بالسوق المحلي، خاصةً سعر البيض البلدي وسعر البيض الأبيض والأحمر، وسط مواصلة الأسعار التراجع بشكل ملحوظ.

سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك

سجل سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك انخفاضًا ملحوظًا في السوق المحلي، ليخسر الطبق 1.51% بما يعادل جنيهان ونصف مقارنة بسعر الأمس.

ووصل متوسط سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك على مستوى كافة المحافظات، إلى حوالى 157 جنيه و50 قرشا.

صورة البيض الداجن - أرشيفية

سعر كرتونة البيض البلدي اليوم

فيما سجل سعر كرتونة البيض البلدي اليوم للمستهلك، متوسط 158 جنيها للشراء بانخفاض 0.6% بما يعادل جنيها واحدًا في سعر الطبق مقارنة بالأمس.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم

ووصل سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم في مصر إلى 156 جنيها كمتوسط سعر للمستهلك، بانخفاض عن الأمس جنيهان و50 قرشا أي بما يعادل 1.51%.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم

وتراجع سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم للمستهلك بمقدار جنيهان ونصف الجنيه أيضا، ليصل إلى متوسط 159 جنيها للشراء.

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