باحث سياسي: أمريكا غير جادة في الضغط على إسرائيل للوصول لاتفاق ينهي حرب غزة

قال جهاد حرب، مدير مركز ثبات للبحوث والدراسات، إن الحكومة الإسرائيلية لا تريد الذهاب لاتفاق لإنهاء الحرب على غزة، لأسباب سياسية داخلية في إسرائيل أو لأسباب شخصية تتعلق بالائتلاف اليميني، حيث يعتقد بنيامين نتنياهو رئيس مجلس وزراء إسرائيل أن الذهاب إلى الاتفاق يعني انتهاءه سياسيًا.

وأضاف «حرب» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم، أن انتهاء الحرب يعني تشكيل لجان تحقيق رسمية، وإجراء انتخابات للكنيست تؤدي لإنهاء وجود اليمين في الحكم، وفقًا لما تشير إليه استطلاعات الرأي على مدار العام الأخير، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية اليوم غير هادئة ومنشغلة فى ملفات أخرى.



وأوضح أن الإدارة الأمريكية ليست جادة في هذه الفترة للضغط على الحكومة الإسرائيلية للوصول إلى اتفاق لإنهاء هذه الحرب على غزة، والحكومة الإسرائيلية تضع شروطًا تعجيزية أمام الوسطاء وحركة حماس قبل الدخول إلى الفترة الثانية من الاتفاق الذي وُقع في يناير الماضي عندما تطالب بإنهاء وجود حماس ونزع السلاح منها.