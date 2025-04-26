سعر الدولار اليوم السبت 26-4-2025 في البنوك

سعر الدولار اليوم السبت 26-4-2025 في البنوك

سعر الدولار اليوم السبت 26-4-2025 في البنوك

حالة من الاستقرار سجلها سعر الدولار اليوم السبت 26-4-2025 أمام الجنيه المصري لدى البنوك المحلية، ليسجل سعر الدولار في المتوسط مبلغ 50.88 جنيه للشراء و51.02 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديث معلن من البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه لدى البنك الأهلي 50.91 جنيه للشراء و51.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه في بنك مصر عند 50.91 جنيه للشراء و51.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

وصل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في بنك القاهرة إلى 50.91 و51.01 جنيه للشراء والبيع على التوالي.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

تداول سعر الدولار اليوم أمام الجنيه في بنك الإسكندرية عند مستوى 50.90 و51 جنيها للشراء والبيع على التوالي.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

وبلغ سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري بالبنك التجاري الدولي، 50.91 جنيه للشراء و51.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي 50.91 جنيه للشراء و51.01 جنيه للبيع.

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