خطوات وشروط استبدال العملات التالفة من البنوك

تتعرض العملات الورقية للتلف نتيجة العديد من العوامل اليومية مثل سوء التخزين أو الاستخدام غير الحذر، ومن أبرز الأسباب الشائعة تعرضها للغسيل عن طريق الخطأ أثناء تنظيف الملابس، وقد يؤدي ذلك إلى تمزق الورقة النقدية أو فقدان جزء منها، ما يضع صاحبها في موقف صعب خاصة عند محاولة استخدامها أو تداولها.

وبما أن العملة الورقية تمثل قيمة مالية لا تسقط بتلف مادتها، وضعت البنوك آليات رسمية لاستبدال الأوراق النقدية التالفة وفق معايير وشروط محددة لضمان الحفاظ على حقوق الأفراد وتنظيم التعاملات المالية بشكل سليم.

كيفية استبدال الأموال التالفة أو المقطوعة

وتأتي خطوات استبدال العملات التالفة على النحو التالي:



الذهاب إلى مقر البنك المركزي المصري الرئيسي في وسط البلد.



البنك المركزي يستبدل العملة التالفة بالشروط التالية:



أكثر من نص الورقة النقدية يجب أن يكون موجودا.



أن يكون باقي معالم الورقة واضحا مثل الرقم التسلسلي أو العلامات المائية.



ويمكن استبدال الأموال عن طريق الذهاب إلى أي بنك تجاري آخر مثل الأهلي، مصر، القاهرة.





إذا كان التلف بسيطا يستبدلها البنك لك على الفور.



إذا كان حجم التلف كبيرا، يستلم البنك منك العملة ويطلب منك ملئ نموذج طلب استبدال، وبعدها يرسلها للبنك المركزي الذي يوافق على ذلك ثم يتواصل معك لاستلام أموالك الجديدة.







