أستاذ علوم سياسية: محاولات مستمرة من الوسطاء لوقف إطلاق النار في غزة

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن هناك محاولات لتقريب وجهات النظر من الوسطاء لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والقاهرة تحاول تقريب المقاربات المطروحة لكن نفس الرد يأتي من قبل الحكومة الإسرائيلية التي طرحت ملف الصفقة الواحدة لإنهاء ملف المحتجزين مقابل وقف إطلاق نار.

حماس طرحت اقتراح تسليم المحتجزين دفعة واحدة مقابل إنهاء الحرب

وأشار «فهمي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة الحياة، اليوم، إلى أن هناك قدرا كبيرا من المراوغة من قبل إسرائيل، وحماس طرحت اقتراح تسليم المحتجزين دفعة واحدة مقابل إنهاء الحرب ووقف إطلاق النار، ومشكلة إسرائيل مطالبتها بنزع سلاح حماس وهذا ما ترفضه الحركة.

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