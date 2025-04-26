الصور الأولى من حفل زفاف ابنة شقيق الزعيم عادل إمام بحضور نجوم الفن

كتبت : أميرة عزالدين

يحتفل المنتج عصام إمام، شقيق الزعيم عادل إمام، الليلة، بحفل زفاف ابنته نور، وذلك في إحدى فيلل منطقة الصحراوي بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

الصور الأولى من حفل زفاف ابنة شقيق الزعيم عادل إمام

وكان في مقدمة الحضور؛ لبلبة، باسم سمرة، أحمد آدم، خالد زكي، وعدد آخر من نجوم الفن والإعلام والمجتمع الذين يتوافدون على حفل زفاف ابنة شقيق عادل إمام.

الحالة الصحية للزعيم عادل إمام

وكان عصام إمام، كشف فى تصريحات خاصة لـ "الوطن"، عن الحالة الصحية للزعيم عادل إمام فى الساعات الماضية، نافيًا ما يتم تردده عن نقله إلي وحدة العناية المركزة، مشددة علي أنه بخير وصحته، قائلاً : "مش فاهم الناس اللى بتطلع اشاعات عايزين ايه وهيستفيدوا ايه".

وكان المنتج عصام إمام شقيق الزعيم عادل إمام، احتفل العام قبل الماضي بزواج ابنته فرح، وحضر حفل الزفاف عدد كبير من الفنانين والإعلاميين، بالإضافة إلى النجم الكبير عادل إمام.